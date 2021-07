Namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari teria acabado por publicação sobre consumo de carne

O assunto bomba desta quinta-feira (01) é o término do namoro de Bruna Marquezine e Enzo Celulari, que chegou ao fim após um ano. Segundo informações de Leo Dias, do site Metrópoles, o motivo do fim do relacionamento dos famosos seria a repercussão negativa do post que Celulari fez sobre a redução do consumo de carne no Brasil.

Ainda de acordo com Dias, o rompimento não é definitivo. Fontes do jornalista disseram que eles podem reatar a qualquer momento.



Vale ressaltar que, sssim como o empresário, Bruna não come carne, mas não concordou com a mensagem do amado na ocasião.

O ex-casal começou a namorar em junho do ano passado, mas só assumiram publicamente em abril deste ano.

Fonte: Istoe