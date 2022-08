Não binária, Demi Lovato diz que tem se sentido mais feminina

Demi Lovato explicou os motivos que a levaram a voltar a usar pronomes femininos, após ter se declarado uma pessoa não binária e que só aceitaria ser identificada por pronomes neutros. Em entrevista ao Spout Podcast, na terça-feira (2), a artista contou que está se sentindo mais feminina.

– Recentemente, tenho me sentido mais feminina e, por isso, adotei novamente – confirmou.

A artista de 29 anos ressaltou que “todo mundo erra” quando se trata de pronomes, mas que ninguém é perfeito.

– Mas acho que o importante é, tipo, ninguém é perfeito. Todo mundo bagunça os pronomes em algum momento, e especialmente quando as pessoas estão aprendendo, é tudo uma questão de respeito – afirmou.

Demi contou que, no ano passado, tomou a decisão de se declarar não binária ao se deparar com a escolha de qual banheiro utilizar.

– Sou uma pessoa tão fluida que realmente não senti que, especialmente no ano passado, estava equilibrada na minha energia masculina e feminina, de modo que quando me deparei com a escolha de entrar em um banheiro de “mulheres” ou “homens”, eu não senti que havia um banheiro para mim porque eu não me sentia necessariamente como uma mulher – concluiu.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/YouTube Demi Lovato