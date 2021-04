NÃO DESANIME

RESUMO DA MENSAGEM

Em meio a tantos acontecimentos ruins somos facilmente abalados por esses eventos do mundo exterior (notícias, fatos, etc.) e é nesse contexto que surgem os conflitos interiores. Mas quando estamos fortalecidos pela fé temos uma imunidade mais forte, pois o Espírito Santo nos dá ânimo, energia, renovo e esperança de vida eterna.

COLOQUE EM DISCUSSÃO

. POR QUE PAULO AFIRMA QUE OS NOSSOS SOFRIMENTOS SÃO MOMENTÂNEOS? (2 Coríntios 4.17) Porque nossa vida é momentânea e o sofrimento jamais vai superar o propósito que Deus para você, pois enquanto tivermos vida estaremos sendo renovados pelo Espírito Santo que garante a tua vitória e a tua energia, compreendendo que a vida cristã não é fácil, mas suas dificuldades trazem glória a Deus na medida em que se triunfa sobre elas.

ENTÃO POR QUE NÃO DESANIMAR? Porque o homem interior está sendo renovado e essa renovação do seu coração acontece quando passamos a olhar para o que não se pode ver (2 Coríntios 4.18) e Paulo afirma que isso não significa andar no escuro sem a evidência do que existe. Isso significa que as realidades mais preciosas e importantes do mundo estão além dos nossos sentidos físicos. Portanto fixe seus olhos no Senhor pois o mundo invisível é o mais importante, porque ele se tornará os novos céus e a nova terra que herdaremos quando Cristo retornar. O mundo visível no qual vivemos agora é passageiro.

CONCLUSÃO

O desânimo produz dúvida, mas o ânimo é o combustível da fé pois o pior de todos os sofrimentos que o homem já suportou em vida não se compara ao mínimo da glória que está reservada aos filhos de Deus que estão em Cristo Jesus (Romanos 8.18). Então devemos olhar para essas coisas invisíveis através do evangelho. Nós fortalecemos nossos corações, renovamos nossa coragem, fixando nosso olhar na verdade invisível, mas real e objetiva que é Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. (Hebreus 12.2)