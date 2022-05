“Não desejei o The Voice”, conta Fátima sobre saída do Encontro

A apresentadora Fátima Bernardes decidiu abrir o coração sobre sua saída do programa Encontro. Segundo a comunicadora de 59 anos, a mudança para o The Voice Brasil não havia sido algo cogitado anteriormente por ela, mas sugerida pela emissora quando Fátima revelou que desejava abrir mão de programas diários e ter mais tempo com a família.

– Muito sinceramente, foi apresentada essa sugestão a mim. Eu não desejei o The Voice. Eu só queria uma nova transição para o entretenimento. Quando veio a ideia, eu achei muito bacana, porque sempre briguei muito para que o meu programa tivesse música diariamente. Não é fácil contar com cantores e banda de manhã cedo, eles estão acostumados a trabalhar à noite e de madrugada. Mas, hoje, adoram o espaço e reconhecem sua importância – contou ela, em entrevista ao jornal O Globo.

A apresentadora passou 10 anos a frente da atração e a deixou há um mês.

– Não é que eu estivesse insatisfeita. Uma pessoa que tem um programa que leva o seu próprio nome funcionando… Isso tem um valor enorme! Mas a minha vida toda foi de trabalho diário, completei 35 anos de TV Globo em fevereiro. Em 2020, com a pandemia, comecei a pensar em ter um pouco mais de flexibilidade. O Encontro só ficou fora do ar durante um mês. Eu tenho uma casa numa região de praia, mas não dava pra eu fazer home office, como muita gente fez. O fato de ter tido câncer me fez ver que a gente tem que dar uma virada na vida – ponderou.

