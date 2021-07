Não durou! Paysandu anuncia saída de atacante que teve menos de cinco minutos em campo

Patrick Carvalho tinha contrato de apenas três meses, mas acaba saindo antes do fim do vínculo

O Paysandu anunciou a saída do atacante Patrick Carvalho. Cria das categorias de base do Fluminense, o atleta esteve em campo em apenas uma partida, entrando aos 44 minutos da etapa final da vitória sobre o Floresta, pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro.

Patrick foi contratado no dia 14 de maio, com o vínculo inicial de três meses. Porém, chegou na Curuzu precisando fazer fortalecimento físico antes de estrear. Quando esteve à disposição do técnico Vinícius Eutrópio, acabou não ganhando oportunidade na equipe.

Nota oficial do Paysandu

“O Paysandu Sport Club informa que, a partir desta sexta-feira (23), o atleta Patrick Carvalho não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O contrato do atacante foi rescindido em comum acordo entre as partes.

O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.”

