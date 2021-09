Não existe confirmação de aumento de passagem de ônibus em Belém

Muitos foram as especulações sobre o valor de possível reajuste da passagem de ônibus em Belém, a prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), esclarece que não tem nada definido no aumento das passagens de ônibus na cidade.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setranbel) entrou com um pedido para a prefeitura municipal analisar a situação. Estudos técnicos estão sendo realizados, conforme determina a legislação em vigor. Eles levarão em consideração a evolução da economia no período decorrente, desde o último reajuste (junho/2019) até hoje, e o respectivo impacto no setor. A prefeitura de Belém vai levar em consideração a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Além da adequação e pertinência ou não da concessão do reajuste dada a realidade social e econômica vivida pela população que se utiliza do serviço, agravada pelo atual período de pandemia da covid-19.

Sendo assim, não procede qualquer informação que afirme reajuste nos preços da passagem de ônibus e muito menos valores definidos.

Foto: Lucas Jacó

Jornalista: Marina Moreira