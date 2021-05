Não foi acidente: polícia prende envolvidos na tragédia com ônibus em SC que matou 19 paraenses

A Polícia Civil do Paraná está desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, 25, dando cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão contra organização criminosa envolvida no transporte clandestino de passageiros. Os acusados estão relacionados ao acidente de um ônibus de turismo, ocorrido em janeiro deste ano na BR-376, em Guaratuba, Litoral do Estado, onde 19 pessoas morreram.

Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente nas cidades de Belém e Ananindeua, no estado do Pará, e em Florianópolis e São José, em Santa Catarina. A ação contou com o apoio das polícias civis dos dois estados.

Segundo o laudo pericial, elaborado pela Polícia Científica do Paraná, o motorista do veículo estava dirigindo em alta velocidade e o freio estava funcionando parcialmente no momento do acidente. Além disso, a falta de manutenção adequada do veículo foi uma das causas determinantes para o tombamento.

As investigações apontaram que as informações constantes na licença de viagem, feita pela empresa responsável pelo transporte e emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), não correspondem à realidade. Com base nos fatos, a polícia constatou que não se tratou de uma viagem sob a modalidade de fretamento turístico ou fretamento eventual, e sim de transporte clandestino de passageiros.

O acidente

O veículo, que transportava 54 pessoas, colidiu em uma mureta de contenção, na BR-376, tombou e caiu na ponte do Rio da Santa. Dezenove passageiros morreram e os outros ficaram feridos.

A viagem estava sendo feita entre os estados do Pará e Santa Catarina. A maioria dos passageiros buscava oportunidades de emprego no Sul do país.