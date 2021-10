‘Não me sinto segura’, diz Pamella Holanda após soltura de Dj Ivis

Pamella Holanda, ex-mulher de DJ Ivis, foi às redes sociais dizer que não se sente segura após a saída do ex-companheiro da prisão, na noite da última sexta-feira (22). No desabafo, a influenciadora disse ainda que está tomando todas as medidas possíveis de segurança para ela e a filha, Mel.

“Obviamente não me sinto segura, nem plenamente satisfeita com os atuais fatos, mas eu preciso honrar com meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis por segurança, não só física, mas emocional”, disse. “Mais do que na Justiça, confiamos em Deus, que tem nos sustentado, dado forças e nos iluminado em todo e qualquer passo que damos. Eu e Mel somos uma”, acrescentou.

Neste sábado (23), a defesa de Pamella também divulgou uma nota afirmando que “todas as medidas protetivas de urgência continuam em vigor” e que o músico “permanece proibido de ter qualquer convivência ou contato” com Pamella, ou se aproximar dela e de seus familiares.

Em liberdade

O TJ-CE (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará) determinou a liberdade de Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, na tarde da sexta-feira (22). A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa do tribunal. Vale lembrar que o músico foi preso e indiciado pela Polícia Civil após ter agredido a ex-mulher, Pamella Holanda.

“A Vara Única da Comarca do Eusébio proferiu decisão de concessão de liberdade, no fim da tarde desta sexta-feira (22), a favor de Iverson de Souza Araújo”, informou o órgão. O alvará de soltura foi expedido por volta de 22h.

