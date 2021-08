‘Não será levantada espada’ no 7 de setembro, diz Bolsonaro

Presidente diz que muitos esperam “certas” medidas de sua parte

O presidente Jair Bolsonaro reforçou que não vai ultrapassar as “quatro linhas da Constituição”. Na manhã desta terça-feira (31), durante inauguração de uma estação de tratamento de água em Uberlândia, Minas Gerais, o chefe do Executivo falou, em seu discurso, sobre os atos do dia 7 de setembro.

Bolsonaro ressaltou também que, embora muitos esperem medidas mais “enérgicas” de sua parte, os atos serão pacíficos.

– Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito que nós vamos mudar o destino do Brasil. Tenham certeza, dentro das quatro linhas da Constituição. Não será levantada uma espada para cima e proclamadas algumas palavras. No passado, foi assim. Hoje, pela complexidade, pelo que está em jogo, será diferente – disse o presidente.

As declarações de Bolsonaro vão contra às falas polêmicas de Tania Morales, âncora da CBN. Nta segunda-feira (30), a jornalista declarou que bolsonaristas vão armados no dia 7 para “matar comunistas”.

Foto: PR/Alan Santos

Por Monique Mello / Pleno.News