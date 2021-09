“Não tem que ter medo” disse o prefeito de Belém sobre o consumo de peixes

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues esteve nesta manhã de sexta-feira (17) no mercado do peixe, no complexo do Ver-o-Peso, para conversa com os feirantes e mostrar o seu apoio para dizer que não precisa ter medo de consumir os peixes, e para mostrar isso, o prefeito almoçou no Ver-o-Peso onde o cardápio era peixe com açaí, uma forma de dizer que não tem risco nenhum de se alimentar das outras espécies de peixes como por exemplo Filhote, O Filé Da Gó, Pescada Branca, Pescada Amarela e as demais espécie que estão fora de análise.

É bom lembrar que os peixes que apresentaram algum tipo de problema relacionados a saúde e que estão em análise e foram proibidos no trânsito de peixes proveniente do Estado do Amazonas pelo Decreto n° 995/2021 da Prefeitura Municipal de Santarém, foram as espécies de Tambaqui (Colossoma macropomum); Piratinga( Piaractus brachypomus) e Pacu(piaractus mesopotamicus).

Foto: Jimmy Night

Jornalista: Marina Moreira