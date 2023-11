“Não tem um corrupto preso hoje no Brasil”, declara Sergio Moro

Neste sábado (4), o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) voltou a criticar o governo do presidente Lula (PT) e rebateu críticas à operação Lava Jato. Ele deu declarações durante o 8º Congresso do MBL, em São Paulo. As informações são do site O Antagonista.

Moro destacou que “não podemos esquecer o que aconteceu nesse país”.

– A gente não pode esquecer o que aconteceu nesse país. Porque, hoje, se a gente for esquecer, nós estamos perdendo essa guerra – falou.

O senador acredita que há um esforço em “reescrever a história para dizer que ladrão não é ladrão e que a Petrobras não foi roubada”. Ele acrescentou que “resgatar a verdade é importante para a gente fazer oposição ao presidente [Lula] e construir o nosso futuro” e disse ainda que “não tem um corrupto preso no Brasil” hoje porque “ninguém está investigando”.

Fonte: Pleno News/Foto: Pedro França/Agência Senado