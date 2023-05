Narcotraficante de cocaína condenado na Bélgica é preso pela PF em Belém

A Polícia Federal prendeu um traficante de drogas no Aeroporto Internacional de Belém, no fim da noite de ontem, quarta-feira, 17. Condenado por levar 281 quilos de cocaína do Suriname à Bélgica, ele foi preso por meio de uma difusão vermelha da Interpol – espécie de mandado de prisão internacional – e agora fica à espera da extradição ao país europeu, onde cumprirá a pena.

O traficante foi capturado às 23h50, enquanto estava prestes a embarcar de Belém ao Suriname, após ter vindo de Macapá/AP à capital paraense. Com ele, foram encontrados 94 gramas de ouro em joias.

Sua prisão foi ordenada pelo STF, que entendeu que foram cumpridos todos os critérios da lei brasileira, na emissão vermelha feitos pelo Escritório Central Nacional da Interpol (Organização de Polícia Internacional) belga.

O crime ocorreu no dia 12 de outubro de 2020, quando o condenado, junto com outros investigados, participou da exportação de 281 quilos para a Bélgica. Ele seria integrante da empresa exportadora, que enviou a droga do Suriname, escondida em uma carga de madeira, para uma empresa importadora europeia. Foram identificados outros membros da organização criminosa e outros possíveis carregamentos de entorpecentes que aportaram em portos belgas, em investigação da polícia local.

O mandado de prisão europeu foi emitido em outubro de 2022, mas a difusão vermelha na Interpol saiu há dois meses. A prisão é para cumprir pena por organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

Após audiência de custódia e interrogatório, o condenado fica à espera do pedido de extradição, para ser enviado à Bélgica.

Imagens: Ascom/SRPF