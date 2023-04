Narradora de eSports morre aos 24 anos em Santa Catarina

A narradora e comentarista de eSports Cecília Moraes, conhecida também como Clarity, morreu na quinta-feira (13), aos 24 anos, em decorrência de uma infecção no coração. A informação foi confirmada pela família da jovem neste fim de semana.

Cecília passou mal em casa na última quarta (12), com dores no peito e nas costas. Ela foi hospitalizada em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

– Na quarta-feira, ela [Cecília] me chamou no quarto e falou que estava passando mal. Quando entrei [no quarto], ela estava realmente se sentindo mal. Levei ela para o hospital da Unimed e lá ela foi atendida imediatamente. O pai dela é médico e também nos esperou na Unimed. Nos exames, não tinha nenhuma alteração importante. As plaquetas estavam um pouco baixas e a glicose um pouco alta, mas nada alarmante. Ela fez soro e viemos para casa de tarde – contou Rosi, mãe da jovem, ao UOL.

No mesmo dia, à noite, Clarice voltou a passar mal, de forma mais severa. De acordo com a mãe, ela chegou a ter uma convulsão e seus pais retornaram com ela ao hospital.

– Quando chegamos na Unimed, ela já estava bem debilitada e foi atendida rapidamente por uma médica competente, que disse que ela estava com sepse, uma infecção generalizada. Cogitou-se meningite. Ali, a médica já deixou uma UTI disponível. Pela noite ela já foi para a UTI e ainda respondia ao que eu perguntava. Saímos do hospital de madrugada porque o médico falou que era para pegarmos itens de higiene pessoal, já que ela ficaria na UTI até achar a causa. Nos despedimos dela e, às 7h, o hospital nos ligou para que retornássemos porque o quadro havia se agravado. Até então, não imaginávamos a gravidade do caso – continuou.

Após ficar 16 minutos em parada cardíaca, a narradora passou por uma cirurgia cardíaca de emergência, devido a uma inflamação no pericárdio.

– É uma doença silenciosa que não é fácil de diagnosticar, principalmente por ela ser jovem e ser saudável. A Cecília nunca ficou doente: só tinha amigdalite e gripe – disse Rosi.

Às 16h30 de quinta-feira, os médicos declararam o óbito da jovem por falência múltipla de órgãos.

Clarity estava realizando o sonho de poder narrar competições de Pokémon.

Segundo a Confederação Brasileira de eSports, “os jogos virtuais são competições disputadas em games (jogos, na tradução do inglês) eletrônicos em que os jogadores atuam como atletas profissionais de esportes tradicionais e são assistidos por uma audiência presencial e/ou online, através de diversas plataformas de stream online ou TV”.

O perfil da Pokémon UNITE Championship Series Brazil nas redes sociais prestou uma homenagem à jovem.

– Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Seremos eternamente gratos pela paixão e talento que ela compartilhou conosco.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Redes Sociais