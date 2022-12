Nas festas de fim de ano cerca de 25 mil pessoas passarão pelo Terminal Hidroviário

Neste período de Natal e Ano Novo, o Terminal Hidroviário de Belém (THB), localizado na capital paraense e administrado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), deve receber cerca de 25 mil usuários. O Arquipélago do Marajó deve ser o principal destino dos passageiros que utilizarão o porto público este ano.

A presidente da CPH, Abraão Benassuly, comenta sobre os preparativos para receber as pessoas e a importância do serviço nessa época do ano.

“Estamos preparados para receber os usuários que devem deixar Belém para passar as festas de fim de ano no interior do estado. Importante ressaltar que o Terminal Hidroviário de Belém funcionará todos os dias durante as festas de fim de ano, oferecendo um serviço de excelência para o conforto e segurança dos nossos passageiros”, frisou.

Em 2021, o porto recebeu cerca de 23 mil passageiros entre o período de Natal e Ano Novo. Assim como em 2021, os destinos mais procurados este ano devem ser os municípios do arquipélago do Marajó como porto Camará, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras.

Atualmente 21 embarcações atendem as linhas no Terminal Hidroviário de Belém, que são oferecidas por 13 empresas de navegação autorizadas a operar pela Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará (Arcon).O THB funcionará normalmente durante as festas de fim de ano, no horário de 05h às 20h.

Veja orientações da CPH:

– Utilizar máscara e fazer uso do álcool gel quando necessário;

– Respeitar o distanciamento de segurança;

– Chegar uma hora antes do embarque, tanto intermunicipal quanto interestadual;

– Comprar passagens de empresas regularizadas junto à Arcon;

– Cuidar dos pertences e bagagens;

– Levar documentos para embarque (RG, CNH ou qualquer documento oficial com foto);

– Ao viajar com crianças, levar certidão de nascimento e/ou autorização judicial;

– No caso de dúvidas, solicitar informações de funcionários da CPH identificados com crachás ou coletes do órgão.



Serviço:

Terminal Hidroviário de Belém fica localizado na avenida Marechal Hermes, em Belém, e funciona todos os dias da semana, das 05h às 20h.

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará