Nas UsiPaz Cabanagem e Icuí-Guajará, oficinas de teatro abrem caminhos para novos horizontes

No Dia Internacional do Teatro para a Infância e Juventude, celebrado neste domingo (20), o Governo do Pará, por meio de cursos oferecidos nas Usinas da Paz Cabanagem, em Belém, e Ucuí-Guajará, em Ananindeua, vem trabalhando para mudar a realidade de crianças e adolescentes que residem nos dois bairros. O valor cultural do teatro é inegável, por complementar a formação e incentivar a busca pelo conhecimento e a reflexão.

A estudante Cleidiane Cardoso, 18 anos, aluna da oficina de teatro da UsiPaz Cabanagem, é uma das contempladas pela iniciativa do Estado. “Um dos benefícios que o teatro trouxe para minha vida foi aprender a ter uma boa comunicação, como me expressar. É uma boa oportunidade para todos os jovens. Agradeço, pois muitos não têm condições de pagar pelo curso, que era um sonho para eles. Minha vontade é que o projeto se espalhe por todo o Pará. A periferia só precisa de oportunidades”, disse Cleidiane.

Já para a estudante Júlia Corrêa, 11 anos, que faz a mesma oficina na UsiPaz Icuí-Guajará, a oportunidade vai abrir portas para crianças e adolescentes do bairro, que assim como ela estavam com o tempo ocioso. “Como aluna e como cidadã posso dizer que a gente precisava muito da Usina. Antes, muita gente não tinha nada para fazer e ficava em casa ou na rua. Quando a Usina abriu, todos foram participar. Aprendi muito com os professores, com os estudantes. Aprendi a fala melhor, me expressar, dançar. Eu nunca havia feito curso de teatro na vida, e quando cheguei lá minha cabeça se abriu para o teatro. A Usina me fez abrir o coração para coisas novas”, ressaltou Júlia.

Capacitação – As oficinas de teatro da UsiPaz Cabanagem e UsiPaz Icuí-Guajará envolvem a formação de atores, assistentes de direção e de outras atividades teatrais, como visagismo, cenografia e figurino. Atualmente, na Cabanagem são cerca de 30 alunos, mas o número vai aumentar quando começarem os cursos de visagismo, cenografia e figurino.

A oficina é ofertada para adolescentes e jovens de 14 a 18 anos. Na UsiPaz Icuí-Guajará as oficinas de teatro englobam a formação de atores entre 8 e 14 anos de idade. O objetivo dos projetos é o desenvolvimento e a cidadania de crianças e adolescentes por meio da atividade lúdica na vivência teatral.

“A gente formulou a oficina onde os jovens pudessem ter essa experiência de iniciação teatral, onde ele pudesse conhecer as técnicas do jogo, da formulação, do pensamento teatral. A gente realiza esse encontro duas vezes na semana, trabalhando com 20 jovens que fazem exercícios de jogos, ação e reação, interpretação de texto, voz e dicção. Esses jovens nunca tiveram um contato com o teatro, seja pela distância ou pela falta de oportunidade, e o trabalho que realizamos está proporcionando isso. A gente percebe que existe a força das artes nesse acolhimento, nessa escuta desse jovem que há muito tempo está, de certa forma, sem o que fazer nas horas vagas. O projeto de ocupação dos bairros é fabuloso!”, informou Paulo Santana, instrutor da oficina de teatro da UsiPaz Cabanagem.

Fantoches e leitura – Outras oficinas de teatro realizadas nas Usinas da Paz para crianças e adolescentes são ofertadas pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e pelo Projeto Caravana da Leitura, que trabalha com teatro de fantoches para estimular o interesse pela literatura, realizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP).

“É um projeto itinerante que percorre os municípios levando várias atividades de fomento à leitura. Uma delas é o teatro de bonecos, em que diversas histórias de livros infantis são adaptadas para o teatro de bonecos. Os espetáculos fazem parte da programação do ‘Caravana’, sendo um momento muito esperado pelas crianças, pois mexem muito com a imaginação e o lúdico”, disse Semias Araújo, técnico responsável pela Coordenação de Promoção da Leitura da FCP.

O Dia Internacional do Teatro para a Infância e Juventude foi instituído em 2001, ano em que a Associação Internacional do Teatro para a Infância e Juventude (Assitej) incluiu a data no calendário oficial de comemorações em mais de 80 países.

Por Bruno Magno (CPH)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação