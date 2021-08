NASA: Asteroide tem chance de atingir Terra até próximo século

De proporções similares ao Empire State Building, o asteroide Bennu passará tão próximo da Terra até o ano de 2300 que a NASA divulgou que a possibilidade de ele atingi-la é real. Ainda assim, os cientistas destacam que as chances de colisão são baixas: apenas 1 em 1.750.

Os pesquisadores que acompanham a trajetória de Bennu pelo espaço afirmam que o asteroide chegará perto do nosso planeta no ano de 2135, a cerca de 201 mil quilômetros de distância. Para os cientistas, porém, o dia mais preocupante é 24 de setembro de 2182, embora haja uma chance de somente 0,37% de que o asteroide atinja a Terra.

Conforme explica a oficial de defesa planetária da NASA, Lindley Johnson, se houver uma colisão, deve-se esperar uma cratera de 10 a 20 vezes maior que o tamanho do objeto.

– Portanto, um objeto do tamanho de meio quilômetro, criará uma cratera com pelo menos cinco quilômetros de diâmetro, podendo chegar a 10 quilômetros de diâmetro. Mas a área de devastação será muito, muito mais ampla do que isso, até 100 vezes o tamanho da cratera. Todavia, um objeto do tamanho de Bennu impactando os estados da costa leste iria devastar as coisas ao longo da costa – detalha ela.

Proporções do asteroide Bennu em comparação com o Empire State Building e a Torre Eiffel Foto: Reprodução / NASA

O Bennu, contudo, não é uma grande preocupação para os cientistas, visto que outros asteroides podem colidir no planeta justamente porque ainda não foram encontrados. Estima-se que, até o momento, foram detectados cerca de 40% dos asteroides próximos a Terra.

Fonte: Pleno News