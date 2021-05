Nasa e SpaceX enviarão lulas e outros seres para o espaço

A Nasa anunciou que a próxima missão em parceria com a SpaceX levará para o espaço lulas bebês e tardígrados, conhecidos popularmente como ursos d’água. Os pequenos animais serão usados em pesquisas realizadas pela tripulação de astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). A previsão do lançamento é para a próxima quinta-feira (3).

Ao todo, embarcarão na viagem 128 lulas da espécie “bobtail”, que brilha no escuro, e 5 mil tardígrados, que são animais microscópicos considerados os mais resistentes do mundo.

Os cientistas vão estudar como as lulas se relacionam em ambiente de microgravidade e como eles se relacionam com seus micróbios naturais no espaço. Na Terra, o corpo desses animais brilha ao ser “colonizado” por um tipo de bactéria encontrada na água.

Já os ursos d’água terão a fama de “indestrutíveis ” testada em um ambiente extremo fora da atmosfera. Na Terra, os tardígrados resistem à aridez do deserto, ao frio e calor extremos e ficam longos períodos sem precisar se alimentar. Inclusive, esta não será a primeira vez que os tardígrados serão enviados ao espaço. Eles são muito usados em pesquisas justamente pela resistência em ambientes mais extremos.

Os “passageiros” serão lançados no foguete Falcon 9 a partir do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O lançamento será transmitido ao vivo pelo canal da SpaceX no Youtube.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/NASA