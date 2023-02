Nasce Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello

A atriz Cláudia Raia deu à luz, na noite deste sábado (11), seu terceiro filho. O pequeno Luca é fruto do casamento da artista com o ator Jarbas Homem de Mello. O parto aconteceu na maternidade Pro Matre, em São Paulo. Cláudia já é mãe de Enzo e Sophia, frutos de seu relacionamento com Edson Celulari.

Luca nasceu de cesariana com 48cm e 2,96kg. Tanto a atriz quanto o bebê passam bem. Por meio de suas redes sociais, Cláudia fez uma publicação falando do nascimento do terceiro filho.

– Luca chegou iluminando a noite de sábado! Ele chegou por aqui no dia 11 de fevereiro, já reivindicando seu espaço. Nós demos passagem. O mundo, desde então, tem um novo colorido para nossa família – escreveu.

Jarbas, que se tornou pai pela primeira vez, também falou sobre o nascimento do filho e disse estar “realmente encantado” com o primeiro herdeiro.

– Luca agora está aqui, posso pegar ele no colo, ninar, cantar para ele… É impressionante como tudo muda tão de repente. Estou realmente encantado. Não consigo tirar os olhos dele – relatou o artista.

Fonte: Pleno News/ Foto: Estúdio Thalita Castanha