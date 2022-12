Natal de Amor chega à Cidade Nova, em Ananindeua, neste sábado

Em sua 2° edição, o Natal de Amor chega ao Complexo Esportivo da Cidade Nova 8,l neste sábado, 10, às 19h. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura – Secult e transformará o município em um lindo cenário de iluminação e atrações, levando diversão às famílias.

Vila de Natal, a Casa do Papai Noel, Parada Natalina, Caravana do Noel, Feira de Natal, além do Palco Noite de Natal com diversos espetáculos, estarão na programação do Natal.

As atrações ocorrerão simultaneamente nos dois lados do município, Sul e Norte. Onde no lado Sul, está acontecendo no Bosque Marajoara desde o dia 01.

Dentro da programação do Natal de Amor, também está acontecendo a campanha de arrecadação alimentos com o objetivo de ajudar famílias em condição de vulnerabilidade social. Os interessados em doar, devem se dirigir até um dos parceiros. Seja um multiplicador do Amor.

Confira os dias da programação no Bosque Marajoara e Complexo do 8:

(sempre das 18h às 22h)