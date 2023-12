Natal de realização: cirurgia transforma sonho de criança com polidactilia em realidade

O Natal, celebrado no dia 25 de dezembro, é uma comemoração cristã que relembra o nascimento de Jesus Cristo. Sentimentos de esperança e de renovação, também, fazem parte do espírito natalino. Acreditando nisso que a pequena Mariane Batista, aluna do Centro Municipal de Educação Infatil (Cemei) Professora Rutilene Melo Pereira (antiga Umei Prainha) se encheu de coragem e enviou uma cartinha emocionante ao Papai Noel.

A pequena Mariane recebeu alta na manhã desta sexta-feira, 22, com a presença do Papai Noel, e, de quebra, ganhou muitos presentes e o carinho da família e dos profissionais do Cemei.

“Tudo começou na Umei Prainha com a Árvore dos Sonhos. Minha menina tinha um dedinho a mais e nós fizemos um pedido pra gente conseguir a cirurgia e a equipe conseguiu arrumar a cirurgia e eu agradeço a direção da Umei e a direção do hospital”, disse o pai Cristóvão Marques.

A coordenadora do Cemei, Mayla Aguiar, agradeceu a todos que se empenharam na realização do sonho da aluna.

“No Cemei Rutilene Melo nós temos o projeto chamado Árvore dos Sonhos onde as famílias expressam seus sonhos de natal por meio de cartinhas. Quando abrimos as cartas entendemos que alguns dos sonhos nós poderíamos tornar real e fomos em busca dos parceiros. Contactamos a Prefeitura de Santarém, que através do Hospital João XXIII, realizou o sonho da Mariane na extração do seu sexto dedo. Agradecemos muito as parcerias que fizeram este sonho real e lembramos às pessoas que Natal é tempo de transformação, é tempo de levar alegria às famílias”, disse Mayla Aguiar.

Para o médico ortopedista do Hospital João XXIII, Eros Ferreira, o pedido do procedimento cirúrgico foi uma forma de iniciar um novo ciclo, em 2024, fazendo o bem.

“Esse pedido chegou pra gente aqui do João XXIII e nós, com todo esse apoio, com essa comoção, conseguimos fazer o procedimento, eu, Dr. Eron e o Dr. Lucas, que é cirurgião plástico, e deu tudo certo, hoje ela teve alta então eu acho que esse é um momento de gratidão, de bençãos de final de ano, de celebração, que a gente possa eternizar esses bons momentos, de boas energias, de festividade para que possamos fechar esse ciclo e iniciar um novo em 2024 com muita prosperidade, muitas bençãos e com muito apoio um ao outro, que no final das contas acho que é o que dá sentido a tudo isso”.

O prefeito Nélio Aguiar agradeceu a todos os envolvidos: Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio do Cemei Rutilene Melo, além dos profissionais e médicos do Hospital João XXII, responsável por arcar toda a cirurgia.

“Cuidar de uma cidade não é apenas investir em infraestrutura ou desenvolvimento. Isso é importante, mas, temos um bem maior: nossas pessoas. Cuidar das pessoas, sobretudo, nossas crianças, é uma missão que eu fico muito feliz e honrado em desempenhar. Que esse novo ciclo da pequena Mariane seja aproveitado com muita saúde”.

Imagem: Agência Santarém