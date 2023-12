Natal é tema de proposta pedagógica na socioeducação do Baixo Amazonas

Com a proximidade das festividades natalinas, o Centro Socioeducativo do Baixo Amazonas (Cseba), da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), iniciou durante a primeira quinzena de dezembro, diversas atividades pedagógicas com a temática alusiva ao Natal. Atividades que tem como objetivo a reinserção e fortalecimento de vínculos familiares e institucional, proporcionando um momento de reflexão aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

Com o tema, “Natal em família”, o Cseba inicia os preparativos para sua festa natalina. E este ano, todas as atividades desenvolvidas com os socioeducandos, estão voltadas para a temática do Natal.

Oficina diversas estão sendo realizadas, com a ajuda do apoio pedagógico da unidade, professores da Secretaria de Educação do Estado (Seduc), equipe técnica e monitores. O intuito é aproveitar a temática do momento para fortalecer a escolarização, desenvolvendo a escrita, a coordenação motora, percepção, além de despertar as habilidades artísticas, incentivando a imaginação e a criatividade dos socioeducandos.

Entre as atividades, estão oficina de coral, confecção de cartão de Natal usando a técnica de quiling, arte de enrolar tirinhas de papel com penas, desenvolvendo também mensagens personalizadas aos familiares, apresentação teatral com o tema “o verdadeiro sentido do Natal” que tem como atores, adolescentes e monitores, além da ornamentação da unidade para o dia da realização da festa natalina que está programada para o dia (20), e contará com a participação dos familiares, representantes do sistema de garantias de direitos (SGD), entre outros parceiros da Socioeducação.

Para o monitor Diego Ferreira, a ideia da apresentação teatral envolvendo adolescentes e servidores, teve como objetivo fortalecer os vínculos e refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, “Nosso objetivo, foi proporcionar uma atividade que aproximasse os adolescentes dos socioeducadores, e promovessem através dos ensaios do teatro musical, uma maior interação e reflexão sobre a importância dessa data”, destacou o servidor.

Todo o processo de envolvimento e participação dos socioeducandos na elaboração da programação, evidenciam o talento e o protagonismo dos adolescentes, mostrando que as ações pedagógicas fazem total diferença no processo de ressocialização. Segundo a pedagoga do Cseba, Rita Clemente, “ As atividades sociopedagógicas desenvolvidas, tem por objetivo preparar os socioeducandos para o momento da festa natalina. As ações, oportunizam a participação ativa dos adolescentes como protagonistas, além de favorecer o despertar de habilidades artísticas por meio da ludicidade, possibilitando também momento de integração com a comunidade socioeducativa”, destacou a pedagoga.

A Fasepa tem 15 unidades socioeducativas na Região Metropolitana de Belém, sendo duas em Santarém e uma em Marabá, e todas ao longo do mês realizarão programações especiais de Natal, envolvendo a comunidade socioeducativa e familiares dos jovens e adolescentes privados de liberdade.

Texto de Dani Valente / Ascom Fasepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação