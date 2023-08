Naufrágio em Prainha registra três vítimas e dois corpos são localizados

Foram localizados neste domingo, 27, dois corpos, possivelmente vítimas do naufrágio do barco pesqueiro “Fruto do Trabalho”, que transportava três toneladas de peixes pelo rio Purus, e foi a pique na quinta-feira passada, dia 24, no município de Prainha, no oeste do Pará.

Os corpos foram descobertos. As vitinas foram identificadas como Anderson Nunes de Araújo, o Turú, e Eliedson de tal.

segundo informes procedentes de Prainha, um dos corpos estaria próximo do Vira Cebo, e o outro na comunidade Guajará. Agora, as buscas, que haviam sido suspensas, continuam para localizar o corpo do bebê Gael Santos de Araújo, de apenas 1 ano e 5 meses.

O barco “Fruto do Trabalho” partiu do distrito de Boa Vista do Cuçari, município de Prainha rumo a Portel, onde deixaria a carga. Durante a madrugada de quinta, a embarcação teria sido atingida por uma balsa. Cinco pessoas estavam a bordo no momento do acidente, sendo o comandante, dois tripulantes, uma mulher e a criança.

Karina Santos Batista, mãe do bebê desaparecido, e o tripulante Rai Cardoso Batista conseguiram se salvar. A mulher relatou às autoridades que o leme da embarcação quebrou e o reverso travou no momento do acidente, não dando chances para o comandante sair da frente da balsa. O outro sobrevivente também contou que o comandante da balsa que bateu na traseira da embarcação teria usado o farol e visto os pedidos de socorros, mas teria ignorado e prosseguido a viagem sem prestar socorro às vítimas. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a embarcação atingida submersa. Várias pessoas aparecem tentando ajudar na localização das vítimas, porém o bebê de Karina continua sumido.

Imagem: Reprodução