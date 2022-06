Náutico X Vasco | Campeonato Brasileiro Série B | 07.06.2022

O Náutico e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (7) ás 19h, no Arruda, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. ambos os times estão separados por seis pontos na tabela de classificação.

O Náutico que já estava a 5 jogos sem ganhar, quebrou o jejum na última rodada contra o Brusque por 2 a 1, o resultado fez a equipe subir oito posições, o resultado deu esperanças para tentar se aproximar do G-4.

O Vasco está invicto na Série B, mas por outro lado está em busca de sua primeira vitória fora de casa dentro da competição. A equipe do Vasco foi pega de surpresa com a saída do técnico Zé Ricardo que aceitou o convite do Japão dois dias antes do jogo contra o Náutico. Por enquanto o time está sendo comandado pelo auxiliar técnico Emilio Faro e pelo preparador físico Daniel Félix.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação