Navio da Marinha realizará atendimentos médicos e ações de enfrentamento ao escalpelamento no Pará

A Marinha do Brasil realizará, de 27 de agosto a 05 de setembro, uma Ação Cívico-Social, nos municípios de Breves, Curralinho, Oeiras do Pará e Ponta de Pedras, no Estado do Pará. As ações serão realizadas pelo Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, subordinados ao Comando do 4º Distrito Naval.

A bordo do Navio-Auxiliar “Pará” (NA Pará), serão contemplados atendimentos médico-odontológicos, realização de exames laboratoriais e de imagem de pequena e média complexidade, e campanhas de prevenção ao câncer de mama, com militares especialista da Marinha e da Universidade Federal do Pará, nas mais variadas especialidades: ginecologistas, pediatras, oftamologistas, radiologistas, dentistas, farmacêuticos etc. No município de Oeiras do Pará, o NA “Pará” atenderá a população ribeirinha em uma ação coordenada com o Exército Brasileiro e a Força Aérea.

Na ocasião, também serão intensificadas ações de enfrentamento e prevenção ao escalpelamento e fiscalização do tráfego aquaviário com promoção de palestras; instalação gratuita de coberturas de eixo de motor; distribuição de toucas de proteção para os cabelos e cartilhas educativas; e doação de colete salva-vidas para garantia da salvaguarda da vida humana nos rios. Estas iniciativas têm como objetivo disseminar o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, no dia 28 de agosto, bem como difundir orientações para a população ribeirinha, a fim de erradicar este tipo de acidente na região. Elas vão ocorrer em escolas municipais e estaduais localizadas nas zonas urbanas e rurais, em centros comunitários, em portos, em feiras e em locais com maior fluxo de pessoas, com apoio de representantes da Comissão Estadual de Enfrentamento dos Acidentes com Escalpelamento e da Sociedade Amigos da Marinha.

Imagens: Divulgação/Marinha do Brasil