Navio-hospital-escola Abaré inicia mais uma expedição a comunidades do rio Tapajós

O projeto do navio hospital-escola Abaré foi criado no ano de 2006 com o objetivo de possibilitar o acesso da população ribeirinha da Amazônia ao SUS. Em 2010 foi implementado como Política de Saúde e Saúde da Família Fluvial com repasse de recursos pelo Ministério da Saúde. Em 2017, a embarcação foi doada para Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Na expedição deste ano, que se inicia nesta quinta-feira(18), na qual participam dez alunos do sexto ano do curso de Medicina e cinco professores da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, serão disponibilizadas serviços de atendimento à saúde, vacinação, medicação, pequenos procedimentos cirúrgicos, ultrassonografia, dispensação de medicamentos, entre outros serviços de saúde, além de instalações completas para a tripulação, alunos e professores envolvidos.

Atualmente, existe um termo de acordo de cooperação mútua, entre a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) e a UFOPA.

Por meio do navio hospital-escola Abaré, há quinze anos é promovida a assistência em saúde às comunidades ribeirinhas e indígenas, através do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). A UFOPA é responsável pela manutenção e guarda da embarcação e a SEMSA pelas ações assistenciais de saúde para as comunidades.

A expedição tornou-se referência em serviços de saúde na região, e, por meio da articulação com os municípios, muitos casos que necessitam de atendimento de saúde são direcionados e atendidos pela infraestrutura itinerante, que, enquanto está em deslocamento, torna-se centro de referência para todas as comunidades que vivem às margens do rio.

“A Expedição Abaré é uma oportunidade muito grande para os nossos doutorandos estarem praticando questões que, para a FCMSCSP, sempre foram muito relevantes, como a atuação profissional com competência e responsabilidade social. a defesa da cidadania, com um olhar atencioso para os determinantes sociais no processo de saúde-doença, o cuidado transcultural, respeitando o ser humano em seus diferentes aspectos”, destaca a professora Dra. Maria José Carvalho Sant’Anna, chefe do departamento de Atenção Primária em Saúde da FCMSCSP.

“É uma experiência ímpar para os alunos verem na prática como deve ser a atuação do médico generalista, adotando uma prática humanista, reflexiva, ética e à luz de um cuidado interdisciplinar. No navio Abaré os alunos acabam convivendo muito, assumindo protagonismo e se relacionando com uma equipe que é interdisciplinar”, ressalta a professora Maria José.

Desta vez, as comunidades atendidas pertencem aos municípios de Aveiro e Belterra. O programa de extensão da FCMSCSP é realizado em parceria com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), com a Rede Integrada de Desenvolvimento Humano (RIDH), além das secretarias municipais de saúde dos municípios.