Navio marajoara apreendido pela Marinha é vencedor de concurso da Romaria Fluvial

O navio Paulo Santos, que faz o trajeto entre Portel, no Marajó, e Belém foi o vencedor do Concurso de Embarcações da Romaria Fluvial 2022 na categoria A, na qual disputam embarcações regionais, que incluem cascos de madeira ou aço com dois ou até três conveses e normalmente transportam passageiros em rede para diversas localidades da região amazônica. A embarcação, que navegou no sábado (8) decorada para o Círio de Nazaré, é a mesma que na segunda-feira (10) foi apreendida pela Marinha do Brasil por causa de uma série de irregularidades, entre elas boias e coletes salva-vidas em maus estado de conservação.

O navio Ana Beatriz IV, que transporta passageiros de Belém a Macapá, passando pelo Marajó, ficou em terceiro lugar na mesma categoria. A embarcação ficou em evidência há cerca de dez dias depois que os bombeiros de Breves levaram dez horas para soltar um homem que ficou com o braço preso no ralo do banheiro.

Os vencedores do concurso foram conhecidos ontem (20) em Belém em cerimônia organizada pela Secretaria de Turismo do Pará (Setur) para a entrega do Troféu Carlos Rocque.

Na categoria A, o primeiro lugar ficou com a embarcação Paulo Santos, seguido na segunda colocação por Tribo dos Kaiapós e na terceira posição Ana Beatriz IV.

O decorador Elzo Leão, vencedor com a ornamentação do barco Paulo Santos, falou da motivação para o trabalho. “Primeiramente quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de estar trabalhando nessa arte de decorar. A inspiração veio do fato que eu sou marajoara, e escolhi fazer algo bem mais simples e singelo, mas que desse ênfase à embarcação porque ela fez o trajeto Marajó-Belém, então a gente buscou algo com essa alusão e que nos desse resultado no final”, celebrou o artista.

Aa categoria B, disputada por “Outros Tipos de Embarcações”, composta por ferry boats, balsas, empurradores, iates, lanchas, veleiros e pesqueiros, foi vencida pelo ferry boat Amazonas II. O segundo lugar ficou com Comandante Lucas e na terceira colocação Rio do Norte.

“Para nós foi uma honra muito grande sairmos vitoriosos nessa competição do Círio Fluvial. Queremos agradecer a Setur, que teve a capacidade de organização desse evento e também a agremiação Rancho Não Posso Me Amofiná, parceira nessa empreitada. O ferry boat Amazonas II é trabalho, dedicação e respeito as pessoas e a natureza, que a gente preserva e cuida com muito carinho”, comemorou o proprietário do ferry boat vencedor, José Maria Lopes Martins.

Os jurados avaliaram e atribuíram pontos de 01 a 10 a cada concorrente, de acordo com os seguintes itens: Ornamentação Religiosa; Postura da Tripulação; e Obediência, horário e percurso do cortejo, ou seja, a segurança na navegação. Foram jurados nesta edição Cinthia Margarone, Diego Borges, Fábia Sabado, Maria Castro e Péricles Carvalho.

Cerca de 300 embarcações receberam a bandeira para identificação na Romaria Fluvial, cumprindo os requisitos exigidos no ato da inscrição do evento feito pela Capitania dos Portos. “Quero reafirmar a honra que a Marinha tem em coordenar e participar da Romaria Fluvial, sem nenhum incidente, com a total segurança ao longo dessa procissão. Graças a conduta e a consciência de todos, correu tudo bem”, afirmou o comandante da Marinha, Daniel Moraes.

O coordenador do Círio 2022, Antônio Salame, destacou a organização e tranquilidade com que transcorreu o Círio das Águas. “A Romaria Fluvial foi cercada de muito cuidado, todos trabalhando com muito afinco para que fosse ordeira, pacífica e harmoniosa, da forma como se realizou. No Círio nada se faz sozinho. São milhares de mãos trabalhando juntas”, disse.

O Troféu Carlos Rocque, jornalista, historiador e idealizador da Romaria Fluvial, foi entregue aos premiados pelo secretário de Turismo do Pará, André Dias. O troféu Carlos Rocque desta edição foi confeccionado pelo artesão Josias Plácido Silva, o mestre Pirias.

“Esse Círio que foi tão emocionante para de tantos nós depois de tudo que nós vivemos em 2020 e 2021. Estar aqui hoje entregando esse prêmio é um sentimento muito gratificante. É uma avaliação bem difícil, uma disputa muito acirrada, um trabalho de dedicação dos nossos jurados. E quero parabenizar a todos os concorrentes pelo esmero nas decorações”, afirma André Dias. “A Romaria Fluvial, especialmente para os turistas é algo que chama a atenção, aguça a curiosidade e que vai ficar na lembrança de todos”, completou.

