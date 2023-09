Navio Patrulha da Marinha estará aberto para visitação pública em Belém

O Navio-Patrulha “Bocaina” estará aberto para visitação pública gratuita, nos dias 07 e 08 de setembro, das 9h às 16h, no Escadinha da Estação das Docas, em Belém (PA). O evento faz parte da programação do 07 de Setembro, data em que se comemora a independência do Brasil.

O Navio-Patrulha Bocaina foi incorporado à Marinha do Brasil em 10 de julho de 1998, na Base Naval de Portsmouth, Inglaterra. É subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval, e integra o Grupamento de Patrulha Naval do Norte, atuando na segurança do tráfego marítimo e interesses estratégicos do País, com patrulhamento naval e inspeção naval no litoral dos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí, e também os rios da Amazônia, operando a partir de Belém.

Imagem: Divulgação