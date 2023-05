Navios de guerra da China são vistos no Estreito de Taiwan

Neste sábado (27), três navios de guerra da China invadiram o Estreito de Taiwan, de acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan. A intimidação chinesa ocorre no momento em que ambas as nações enfrentam tensões militares.

De acordo com o governo de Taiwan, a movimentação das embarcações estava sendo minuciosamente monitorada e qualquer ação será respondida na mesma proporção. Nas redes sociais, a Defesa do país alertou para a presença de três navios chineses de guerra se dirigindo para o norte, pelo Estreito de Taiwan, ao longo do oeste da linha mediana, fato que ocorreu por volta das 12h (horário local).

Com o enfraquecimento da relação entre Estados Unidos e China, o país oriental passou a empreender atividades militares no entorno de Taiwan, produzindo especulações e muita tensão. A ditadura de Xi Jinping reivindica a anexação de Taiwan ao seu território.

O Ministério da Defesa da Taiwan revelou que por volta das 6h deste sábado (27), identificou 33 aeronaves do “Exército Popular de Libertação da China” e dez embarcações da Marinha chinesa no entorno de seu país. Dos 33 aviões, doze ultrapassaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, causando animosidade militar entre ambas nações.

Cumprindo protocolo, as forças armadas de Taiwan disponibilizaram aeronaves, navios de guerra e sistema antimísseis.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Euronews