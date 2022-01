Navios e lanchas tornam mais rápida e segura a viagem da população de Outeiro

A população de Icoaraci ganhou mais uma alternativa como meio de transporte para fazer a travessia, já que a ponte esta interditada por conta da queda de um dos pilares, provocada pela colisão de uma balsa.

O Governo do estado disponibilizou ontem (19) duas lanchas rápidas que faz a viagem em 5 minutos para fazer a travessia do terminal Hidroviário de Icoaraci e o Terminal Hidroviário de Outeiro. Também será utilizado dois navios que farão o traslado de passageiros do Porto Sotave, da CDP (Companhia Docas do Pará), em Outeiro, para o centro de Belém, com desembarque no Terminal Hidroviário da capital.

As lanchas rápidas são climatizadas e têm capacidade para 140 passageiros. As viagens serão feitas de acordo com a demanda da população e de forma gratuita.

Em relação a saída dos navios, as viagens de Outeiro para o centro de Belém sairão as 06h30,7h 13h30 e 14h30. Já as viagens de retorno a Outeiro serão as 12h, 13h, 17h30 e 19h30. De acordo com o Governador do estado, Helder Barbalho, será prioritário os navios e lanchas rápidas para passageiros, e as balsas e ferry boat para veículos.

Para oferecer mais segurança e tranquilidade para quem depende utilizar as alternativas de travessia, foram instaladas câmeras de monitoramento eletrônico nos portos utilizados para o traslado da população, a fim de prevenir ocorrências.

Quem está cuidando do monitoramento eletrônico é o Sistema de Segurança no distrito de Icoaraci, assim como em Outeiro. Outras duas câmeras foram instaladas na ponte. As imagens vão subsidiar as ações das autoridades, e também permitir o monitoramento de pessoas e carros, que estão proibidos de trafegar pelo local.

Foto: Jader Paes / Ag.Para

Jornalista: Marina Moreira