Nego do Borel agradece a Whindersson incentivo no boxe: “É inspiração”

O cantor Nego do Borel é uma das principais atrações do Fight Music Show 4, evento que acontece no próximo sábado, dia 24, na Vibra São Paulo, quando enfrenta o também cantor MC Gui, num duelo de boxe de até seis rounds. Nego do Borel foi o convidado especial da última edição do podcast Mundo da Luta, onde contou sobre a preparação, a rivalidade criada com Gui e destacou a importância de ter conhecido o boxe. Clique no player abaixo para escutar o podcast Mundo da Luta!

O Combate transmite o card de MMA ao vivo no YouTube a partir de 19h. O card principal, de boxe, começa às 20h30 na tela do Combate. A TV Globo mostra a luta principal, entre Acelino Popó Freitas e Kleber Bambam, depois do Supercine.

Nego do Borel também fez questão de agradecer ao humorista Whindersson Nunes, que em janeiro de 2022 fez uma luta de grande repercussão com o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas. Ele começava ali, no país, uma temporada de lutas com participações de celebridades e artistas.

– Quero sempre agradecer ao Whindersson porque ele é inspiração pra gente. Se estou aqui hoje agradeço a ele porque abriu o caminho pra gente. Quando vi ele ali lutando com Popó, eu estava num momento em que a música estava difícil pra mim, tantas coisas aconteceram na minha vida… E aí confesso que tiveram vários momentos em que perdi a fé, o que mais amo deixei de lado, que é a música. E com essa parada do boxe venho me sentindo cada vez mais forte, mais feliz, já me sinto um vencedor. Estou fazendo coisas que eu não fazia, (novos) hábitos. Quero agradecer ao Whindersson, vi ele falando que o boxe mudou a vida dele, e uma coisa é a gente escutar, outra coisa é a gente passar e ver que é verdade o que o cara tá falando. Whindersson, tamo junto, quero ver você lá dia 24 – convocou o cantor de 31 anos.

O podcast Mundo da Luta contou também com a participação do treinador de boxe de Nego, Leandro Zulu, além do seu preparador físico Rodrigo Babi. O cantor ressaltou como foi sua chegada à modalidade, há quatro meses.

– No começo, confesso a você que imaginava uma coisa, e ao passar do tempo o meu professor, sabendo que chegaria à parte mais difícil, comecei a conhecer o boxe de verdade. Ele começou comigo da parte dura para a fácil. Nunca lutei boxe. As pessoas olham pra mim e falam: “esse cara da favela nunca lutou boxe? Esquece!” Boxe é diferente, é técnica, não é briga de rua que você sai e faz o que quiser. Acho que tudo na vida é dedicação, e graças a Deus tenho muito isso dentro de mim. Quando foco numa coisa, me dedico, aprendo, descubro coisas em mim que não imaginava que tivesse.

O Zulu também é um cara muito especial na minha vida, muito importante. Desde o começo me ajudando também. Confesso pra vocês que é muito difícil pra um cara que é treinador de verdade lidar com atleta e um cara que é treinador de verdade lidar com o artista. O cara tem que falar sério, às vezes o negócio é mais duro e a gente não tem paciência, a gente discute, e é normal, faz parte do processo. Foi difícil, mas creio que o resultado vai ser legal, vai dar tudo certo, já deu, estou confiante e que a vitória venha. Estou pronto!

A nova rotina que o lado atleta trouxe, Nego do Borel garante que vai continuar tendo mesmo após a luta. Ele já consegue ver reflexos dessa mudança de estilo de vida.

– O mais legal disso tudo é o seguinte: hoje, faltando uma semana pra luta, já me considero um vencedor. Nunca fiquei tanto tempo sem colocar um álcool na boca, nunca fiquei tanto tempo sem sair final de semana. Nunca fiquei tanto tempo tendo que respeitar alguém e esse alguém acima de mim, que é o meu mestre, pessoas que tenho que ouvir e respeitar pra chegar aonde quero. Isso está me trazendo muita coisa boa. Durmo cedo, acordo cedo, consigo ver o dia. Fazia tempo que eu não vivia isso. Quando me sento na mesa e tomo café de manhã, falo: “caraca, falta 10min pra sair pro treino”. Isso é uma parada que vou levar para o resto da vida (…). Tô amando o boxe. Pretendo também estar mais perto do boxe, do boxe carioca. Pretendo levar um projeto social de boxe pra dentro da minha comunidade, fazer uma luta de boxe dentro da minha comunidade. Acho muito que vou continuar (treinando), vejo como uma cura, um remédio, antes não imaginava o quanto é bom o boxe.

Nego do Borel também deu sua versão dos fatos para o início da rivalidade com MC Gui, e disse que foi o cantor paulista quem o desafiou em ocasião de outra edição do FMS.

– Fomos juntos para um reality, ele não era meu amigo lá dentro também. Na verdade, o que aconteceu foi que segui um cara que era amigo da mulher dele, e curti uma foto deles, foi só isso. E o cara virou meu inimigo, não sei por quê. E aí teve a luta do Livinho e do Dynho (Alves), ele estava lá, e tava o MC Ryan. Ele pegou os stories do MC Ryan e me desafiou. “Nego do Borel, se você é homem, você vai aceitar lutar comigo, sei que você não vai aceitar porque você é um frouxo”. Quer saber, vou aceitar! Nunca lutei boxe, não sei o que é jab, o que é direto, mas vambora! São quatro meses, cinco? Vou chegar lá pronto, preparado e vamos para o problema (…). E deixando claro pra vocês, não sou amigo do MC Gui, a luta é séria. E não tenho nada contra MC Gui, sou um cara que tenho muita fé em Deus, isso não é medo da minha parte, senão não estaria aqui. Quero que Deus o abençoe e a família dele, mas lá dentro quero que a gente faça um boxe muito bonito. Se ele não cuidar, vai apanhar, é verdade que tô treinando muito (…). Gui, vou ser um carrapatinho em você dentro do ringue, pode ir se preparando. E vou te dar uma dica, não vem com ódio, boxe é calmaria, é técnica, bebê. Calma!

Fight Music Show 4

24 de fevereiro de 2024, às 20h30 (de Brasília), em São Paulo

CARD BOXE:

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam

Nego do Borel x MC Gui

Emilene Juarez x Fernanda Lacerda

Thomaz Costa x Luiz Otávio Mesquita

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo

Fábio Maldonado x Leo Leleco

CARD MMA:

Lucas Bomba x Martin Farley

Wellington Souza x Hugo Paiva

Pedro Oliveira x Max Alves

Fonte: GE/Globo/Foto: Reprodução/Instagram