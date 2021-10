Nego do Borel é encontrado pela polícia em motel com duas mulheres no Rio

Policiais da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontraram o cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, de 29 anos, na manhã desta terça-feira (5/10). O funkeiro estava em um motel com duas mulheres em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro.

O cantor já chegou para prestar depoimento na unidade, localizada na Cidade da Polícia, no Jacarezinho. Segundo a polícia, o artista havia dado entrada no motel há cerca de 12 horas.

Na tarde de segunda-feira, a mãe dele, Roseli Viana Pereira, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do filho. Nesta manhã de terça, Roseli compareceu na DDPA para detalhar as circunstâncias que envolviam o desaparecimento do funkeiro. Segundo a mãe, o cantor saiu da casa onde mora, no Recreio dos Bandeirantes, sem indicar para onde iria.

O desaparecimento do artista foi registrado pela mãe dele na delegacia 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). O funkeiro estava deprimido por ter sido expulso do programa A Fazenda 13 sob a acusação de estupro. A mãe do artista também está na delegacia.

Mobilização da polícia

Desde que a mãe do cantor registrou o desaparecimento, a polícia se mobilizou para encontrá-lo. Os investigadores da DDPA chegaram a fazer buscas em possíveis locais em que o cantor possa estar, assim como agentes das delegacias do Recreio e de Mangaratiba, que caçaram o funkeiro em Itacuruçá, na Costa Verde, onde o cantor mantém uma lancha.