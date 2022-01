Negociação entre Remo e volante da Série A trava; atleta não quer jogar a Série C

Como informado na última semana, o Remo estava em negociações pelo volante Lucas Araújo, do Bahia. Mas, segundo uma fonte interna do próprio Leão, a negociação está perto de melar. Isso porque Lucas não quer jogar a Série C.

Ainda de acordo com a fonte, todos os detalhes entre Remo e Bahia já estavam alinhados. Como a negociação entre o time azulino e o jogador travou, o Leão já conversa com outros alvos da posição, que virou uma das prioridades, após a saída do volante Lucas Siqueira.

O volante Lucas Araújo tem 22 anos, é natural de Fortaleza, no Ceará, mas foi revelado pelas categorias de base do Grêmio. Em 2021, o jogador atuou pelo profissional do tricolor gaúcho, onde fez seis partidas, e depois foi negociado com o Bahia. Pelo clube de Salvador, Lucas atuou em 20 partidas e não marcou nenhum gol.

Fonte O Liberal