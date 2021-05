Negociações salariais ficam abaixo da inflação em abril, mostra Fipe

Novo Boletim Salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostra que a maioria das negociações salariais no mês de abril ficaram abaixo da inflação.

De acordo com o documento, 59,7% das negociações não repuseram a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). No total, o reajuste ficou em 6%, enquanto a inflação ficou em 6,9%. Apenas 14% das negociações ficaram acima do INPC, representando um ganho real para as categorias.

O levantamento também mostra que o piso médio em abril ficou em R$ 1.335. No cálculo anual, o valor médio é de R$ 1.319. E o valor nos últimos 12 meses foi de R$ 1.407.

Fonte: Brasil 61