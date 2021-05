Negócio avança e Flamengo fica mais perto de concretizar venda de Gerson

O Flamengo está perto de concretizar a venda do meia Gerson para o Olympique Marseille, da França. Já em acordo com os valores, o Rubro-Negro fica perto de sacramentar a venda.

Segundo o jornal O Globo, a diretoria rubro-negra já teria, inclusive, dado o aval para Gerson acertar os termos com o clube francês. E o jogador também está mais propício a fazer negócio.

Inicialmente, Gerson era contra a mudança para a França. As conversas com o técnico Jorge Sampaoli e com o presidente do clube francês, o aumento no valor salarial oferecido e uma promessa de liberação para a Olimpíada fizeram o jogador olhar com bons olhos a mudança.

O Flamengo pode receber na transferência cerca de 30 milhões de euros, valor considerado satisfatório pela diretoria. Campeão carioca no fim de semana com o Rubro-Negro, Gerson pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Flamengo.

Texto retirado de ogol.com.br