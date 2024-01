Nélio Aguiar anuncia novos nomes para as secretarias de Saúde e Mobilidade e Traânsito

O prefeito Nélio Aguiar anunciou ontem, terça-feira, 30, mudanças na equipe de secretários. Na Secretaria de Saúde assume o biólogo e professor universitário Albino Luciano, em substituição a Irlaine Figueira, enfermeira efetiva do município. Outra mudança é na Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), o chefe do Núcleo de Operações Viárias Marcos Alexandre Figueira, assume a pasta em substituição a Alberto Portela, servidor efetivo da Prefeitura, que desempenhará funções na área de Relações Institucionais no Gabinete do Prefeito.

O novo secretário municipal de Saúde, Albino Luciano, é professor e pesquisador com Doutorado em Ciências Ambientais (Ufopa), Mestrado em Genética e Biologia Molecular (UFPA) e graduação em Ciências Biológicas (UFPA). Professor universitário há 20 anos, trabalhando na formação de profissionais na áreas da saúde em diversos cursos: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Biomedicina, Odontologia e Radiologia.

Foi diretor e procurador institucional do Instituto Esperança de Ensino Superior (Iespes), perante ao Ministério da Educação. Foi membro integrante da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/Iespes) e membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP/IESPES), foi representante do Iespes no Fórum de Pesquisadores das Instituições de Ensino Superior de Santarém (Fopiess).

Marcos Alexandre Figueira, novo titular da SMT, é Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA, com Pós-Graduação em Ciências Jurídicas aplicadas às Funções Essenciais à Justiça (2023), cursando Pós-Graduação em Planejamento e Gestão no Trânsito (Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI), Pós-Graduação em Ciências Jurídicas aplicadas a Advocacia Privada (Unibagozzi- DF), Pós-Graduação em Direito Civil e Processo Civil (Unibagozzi – DF). Atualmente está cursando especialização em Mobilidade Urbana.

Possui Licenciatura em Educação Física pela Universidade do Estado do Pará UEPA (2004). Trabalhou como Agente de Fiscalização do Detran-PA em 2008. Atualmente, é professor no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja/Seduc). É o atual Chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT.

“Agradecemos o trabalho desempenhado pela enfermeira Irlaine, que é enfermeira efetiva do município e vai continuar seu trabalho na Atenção Básica. Esteve conosco na consolidação de importantes projetos, enfrentou dificuldades e com extremo profissionalismo realizou uma grande gestão à frente da Semsa. Em seu lugar, assume o professor Albino Luciano, que tem sólida formação na Academia e na Pesquisa e vai nos ajudar bastante com projetos e ações na gestão da saúde. Na SMT, assume o nosso servidor Marcos Alexandre Figueira, que já vinha desempenhando com extrema competência suas funções na operação viária, agora, na função de secretário, vai nos auxiliar ainda mais, humanizando o trânsito, tornando-o cada vez mais organizado. Quero parabenizar a atuação do secretário Alberto Portela que esteve à frente da SMT em momentos importantes na efetivação de projetos. Não é fácil gerir o trânsito de Santarém com a complexidade que tem. Agora, Alberto retorna ao Gabinete na área de Relações Institucionais”, explicou o prefeito Nélio Aguiar.

Imagem: Agência Santarém