Nélio Aguiar aponta áreas estratégicas para novos investimentos em Santarém

Investimentos em áreas estratégicas como infraestrutura, abastecimento e saneamento básico, saúde e desenvolvimento econômico estão entre as pautas prioritárias de Santarém direcionadas ao Governo do Estado. Elas foram apresentadas durante a audiência pública para elaboração do Plano Plurianual (2024-2027) e da Lei Orçamentária Anual (2024), realizada no município na última sexta-feira, 31/03/23, que contou com a participação de 12 municípios da Região de Integração do Baixo Amazonas.



De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, a audiência foi de fundamental importância porque a sociedade pôde participar ativamente desta construção, considerando o Orçamento apresentado. Nélio, também, aproveitou a oportunidade para elencar investimentos em áreas estratégicas: saneamento básico e abastecimento, infraestrutura, saúde e desenvolvimento econômico.



“Consideramos essenciais a ampliação da rede de abastecimento de água e da rede de esgotamento sanitário e estações de tratamento de esgoto, aumentar as parcerias para avançarmos na pavimentação e drenagem de ruas. Nesse pacote de infraesturura está, também, a pavimentação da Rodovia Translago [PA-257] até Juruti, a construção do novo Terminal Rodoviário, a conclusão da Interpraias do Pajuçara até a praia de Aramanaí, em Belterra, a construção do Terminal Hidroviário do Aninduba, a construção do Terminal Fluvial Turístico de Alter do Chão, o asfaltamento da estrada de Ponta de Pedras. Na área da saúde, destacamos a construção do Hospital Regional de Trauma, a ampliação do HRBA, bem como a modernização do seu parque tecnológico e a construção do Hospital da Mulher, já na área de desenvolvimento econômico incluímos a construção do Parque de Bioeconomia em Santarém”, exemplificou o gestor.



Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a previsão de Receita projetada para 2024 é de cerca de R$ 11,5 bilhões, que serão aplicados a fim de atender as demandas apresentadas no PPA. O processo de elaboração do PPA e LOA deve ser encerrado no segundo semestre de 2023.

Imagem: Agência Santarém