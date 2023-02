Nélio Aguiar aponta necessidade de planejar o futuro de Santarém e da região Oeste

O Governo do Estado está construindo uma metodologia de longo prazo, para isso está ouvindo os municípios para a definição de metas e objetivos que vão integrar o programa Pará 2050. Nesta terça-feira (14), no auditório da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Santarém, os municípios que integram as regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu tiveram a oportunidade de conhecer toda a estrutura do projeto.

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), neste momento, o programa está na fase de elaboração; em março deve ser realizada a escuta da sociedade, para a formalização de propostas.

Ações voltadas para a área do meio ambiente, com a preservação da floresta, a potencialização da bioeconomia, a formação profissional, com destaque para a educação profissional e tecnológica, o saneamento básico e a regularização fundiária são demandas consideradas de primeira ordem, segundo a Seplad.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, que representou o governador Helder Barbalho, destacou que o Pará 2050 trata-se um programa de Estado, respeitando as particularidades regionais.

“O importante é que se trata de uma construção coletiva. Estamos ouvindo as demandas locais para que possamos construir um planejamento de acordo com a realidade de cada região. Temos um estado diverso, então é preciso que esse planejamento atenda as especificidades de cada local. Além do lançamento, estaremos realizando, posteriormente, as audiências públicas onde vamos ouvir a população sobre as principais demandas para constar em nosso planejamento estratégico”, argumentou a gestora.

O prefeito Nélio Aguiar enalteceu a iniciativa do Governo do Estado e atentou que são necessárias políticas públicas, considerando o crescimento populacional destas regiões.

“Nossa população está em franco crescimento, por isso temos que pensar no desenvolvimento como um todo. Se não tivermos planejamento adequado teremos mais dificuldades. Por isso, é importante construir o presente, que está sendo muito bem conduzido pelo governador Helder, mas é necessário e urgente pensarmos no futuro”, lembra Nélio.

O planejamento de longo prazo do Pará 2050 está programado para ser realizado dentro de 15 meses. De acordo com a Seplad, até o final deste ano estará pronta a carteira de projetos e toda a estrutura orçamentária para viabilização da governança.

Também participaram do evento, a secretária de Estado de Administração e Planejamento, Elieth Braga, gestores de órgãos estaduais, secretários municipais, vereadores e demais autoridades e lideranças da sociedade civil organizada dos municípios que integram as regiões do Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu.

Imagens: Agência Santarém/Ronabar