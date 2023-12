Nélio Aguiar assina ordem de serviço para construção, reforma e ampliação de 17 escolas

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, assinou ordem de serviço para construção, reforma e ampliação de 17 escolas da rede municipal localizadas na região do rio Arapiuns. A cerimônia, realizada no final da manhã de ontem, quinta-feira, 07, no Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (CIAM), contou com a presença do secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, secretários de governo Emir Aguiar (Governo), Bruno Costa (Agricultura), Tadeu Cunha (Esporte) e João Paiva (Meio Ambiente), vereadores Junior Tapajós, Gerland Castro, Didi Feleol e Erasmo Maia e da secretária de Educação Maria José Maia da Silva, além de gestores e líderes comunitários.

Os recursos totalizam quase R$25 milhões de reais (R$24.699.158,14). As empresas contratadas terão seis meses para concluir as obras. (confira a lista das escolas e comunidades contempladas no final desta matéria).

Além de reformadas e ampliadas, duas escolas também vão ganhar quadra coberta, Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeira do Aruã e Nossa Senhora de Fátima, comunidade Anã.

O gestor da escola Nossa Senhora de Nazaré Raimundo Jorge Andrade falou em nome dos demais gestores e agradeceu pelas obras.

“Essas obras trarão dignidade a nós, profissionais da educação e, claro, a todos os alunos que vão receber esses benefícios, então a palavra é gratidão, gratidão à Deus por termos uma gestão comprometida com a educação”, destacou.

A secretária de Educação Maria José Maia ressaltou o fato histórico para a região do Arapiuns com 17 escolas contempladas na ordem de serviço.

“É histórico, pela primeira vez a região recebe uma ordem de serviço com esse volume de recursos e quantidade de escolas , são 17 de uma mesma região, é mais dignidade para nossas crianças, já que uma grande maioria dos alunos estuda em barracões construídos pela própria comunidade e, em breve, vão receber suas escolas reformadas, ampliadas e algumas delas até construídas pela primeira vez depois de muitos anos aguardando, esperamos em breve poder entregar essas obras e assim poder alavancar a qualidade da educação nessa região”, frisou Maia.

“É incontável a quantidade de barracões que eliminamos, a quantidade de crianças que estudavam embaixo de palhoças, árvores e que hoje estudam dentro de uma aula de aula de verdade, com mais dignidade e nós continuamos investindo para proporcionar um futuro cada vez melhor para nossas crianças. Há duas semanas, assinamos ordem de serviço para 17 escolas no Lago Grande, hoje, mais 17 escolas pra região do Arapiuns e, em breve, também contemplaremos a região do Tapajós, já são mais de R$55 milhões de investimentos só nessas duas regiões (31 milhões no Lago Grande e 24 milhões no Arapiuns) e vamos continuar trabalhando para elevar cada vez mais o nível da educação no nosso município”, afirmou o prefeito Nélio Aguiar.

Imagens: Agência Santarém