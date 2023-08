Nélio Aguiar empossa Paulo Jesus como novo secretário Municipal de Administração

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, oficializou a nomeação de Paulo Jesus como o novo secretário municipal de administração. A solenidade ocorreu na tarde de ontem,quarta-feira,09, no gabinete da prefeitura, onde o prefeito destacou a trajetória e competências de Paulo de Jesus para assumir essa importante função.

O cargo de secretário municipal de administração estava sendo ocupado interinamente pelo secretário de governo, Emir Aguiar.

O prefeito Nélio Aguiar comentou sobre a escolha de Paulo Jesus para o cargo. “Paulo é um profissional dedicado e comprometido com nossa cidade. Sua experiência como chefe de gabinete e sua passagem pela Secretaria Municipal de Trânsito demonstraram sua capacidade de liderança e habilidade para enfrentar os desafios administrativos. Tenho confiança de que ele contribuirá significativamente para o desenvolvimento de Santarém nesta nova função.”

Paulo Jesus, que já exerceu o cargo de secretário municipal de trânsito, expressou sua gratidão pela confiança depositada em sua capacidade e seu comprometimento com a gestão pública. “É com grande responsabilidade e entusiasmo que assumo o cargo de secretário municipal de administração. Meu compromisso é trabalhar incansavelmente para otimizar processos, aprimorar os serviços prestados à população e colaborar com o prefeito Nélio Aguiar na busca por uma Santarém cada vez mais eficiente e próspera.”

Imagem: Agência Santarém