Nélio Aguiar reúne com executivos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O prefeito Nélio Aguiar participou de reunião com a chefe de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Tatiana Gallego, e o especialista em Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID no Brasil, Jorge Selva. Em pauta, o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o município e o BID para elaboração e execução de projetos que contribuam para a melhoria do espaço urbano e rural.

De acordo com a Prefeitura, além do desenvolvimento urbano, os projetos devem beneficiar, também, a habitação na área rural, em especial na várzea, visto que é uma região do município com espaços definidos e a presença de muitas famílias.

As áreas atuais de intervenção do Banco incluem três desafios de desenvolvimento – inclusão social e equidade, produtividade e inovação e integração econômica – e três temas transversais – igualdade de gênero e diversidade, mudança climática e sustentabilidade do meio ambiente, e capacidade institucional do Estado e Estado de direito.

“Esse encontro foi para dialogar sobre os desafios urbanos da cidade. Tratar também do termo de cooperação técnica que temos, para desenvolver mais projetos em Santarém”, explicou Nélio.

O encontro, também, contou com a presença do secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso.

Imagem: Agência Santarém