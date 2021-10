Nem Juliette ajudou a salvar ibope do Domingão com Huck

O Domingão com Huck estaria causando preocupação na cúpula da TV Globo. Porém, alguns ajustes podem conseguir salvar o programa de Luciano Huck na emissora, segundo fontes da coluna O Melhor da TV, do portal Metrópoles.

Um problema da atração seria a falta de momentos divertidos.

– O assistencialismo e o chororô, que eram marcas de Huck no sábado, migraram para o domingo. E o telespectador do horário parece não querer saber de tristeza. (…) Não é exagero dizer que há uma frustração entre os executivos da Globo sobre a audiência, que está abaixo do esperado – apontou a coluna.

No último domingo (26), o programa amargou o pior ibope (16,0 pontos) das quatro edições do programa que já foram ao ar na Globo, de acordo com o site Notícias da TV. Na data, nem a participação da ex-BBB, Juliette Freire, conseguiu alavancar a audiência.

Dados da Kantar Ibope Media mostraram que as três primeiras edições registraram 18,4, 18,5 e 16,3 pontos (em 5, 12 e 19 de setembro, respectivamente).

No entanto, o programa de Luciano é um dos líderes de faturamento e existe uma fila de anunciantes para o Domingão com Huck.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo