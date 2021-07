Nepotismo em Santarém Novo beneficia parentes do prefeito e vereador, diz MP

Um caso de nepotismo no município de Santarém Novo, beneficiando parentes do prefeito Thiago Reis Pimentel (PL) e do vereador José Nazareno Modesto Costa, foi denunciado pelo promotor de Justiça Francisco Simeão de Almeida Júnior. Nesta sexta-feira (23), o representante do Ministério Público ajuizou uma ação civil pública (ACP), com pedido de liminar, em desfavor do município, para declarar a nulidade de atos administrativos caracterizados como nepotismo.

A promotoria de Santarém Novo, na Região do Rio Caeté, litoral paraense, apurou que o irmão e o sobrinho do atual prefeito Thiago Pimentel, além da esposa e do irmão do vereador Nazareno Modesto Costa, ocupam cargos públicos de secretários municipais e chefe de gabinete.

Segundo investigação que consta nos autos, esses agentes públicos nomeados para as secretarias não ocupavam os cargos anteriormente à investidura do atual prefeito, nem comprovaram qualificação que justifique suas nomeações, o que demonstra que estas decorrem exclusivamente do vínculo de parentesco ou familiar com o atual prefeito e também do atual vereador da cidade.

Na ação, o promotor ressalta que “a atividade administrativa, num estado democrático, deve se basear exclusivamente em interesses de ordem pública”. Diz ainda que o afastamento dessas diretrizes básicas, com a consideração de demandas privadas no trato da coisa pública, desvirtua a própria existência da máquina administrativa, e, por conseguinte, de seus agentes e serviços.

Assim, ele requereu a declaração de nulidade dos atos de nomeação e posse para cargos em comissão ou funções gratificadas e que o município se abstenha de nomear as pessoas citadas para exercer qualquer outro cargo público ou através de contratos com empresas que prestem serviços terceirizados ao município, enquanto subsistir a relação geradora do nepotismo.

Requereu ainda a aplicação de multa diária no valor de R$10 mil ao agente público e a quem incumbir o cumprimento da ordem judicial, em caso de descumprimento.

