Nessas férias de julho, escolha a sua praia predileta

O calor do verão paraense pede um mergulho gelado nas águas que fazem parte da região de Belém, e não importa se é igarapé, rio, praia, piscina ou ilha, o importante é desfrutar da melhor forma possível, do cenário que mais lhe agradar, e mandar qualquer problema para bem longe.

Se verão é sinônimo de clima quente, logo, escolher um bom lugar para se refrescar é primordial para quase todo mundo, e para te ajudar nessa escolha separamos alguns lugares para você curtir da maneira mais adequada que você achar.

01 – Ilha de Mosqueiro

Localizada no distrito de Belém, Mosqueiro é uma ilha fluvial, e possui uma área aproximadamente 212Km² e está localizada a 70 km de distância do centro da cidade. A ilha possui aproximadamente 15 praias. Quem escolher o local para curtir esse período de férias, certamente vai se apaixonar pelas diversas opções de prais. Vale muita apena conhecer o local.

Praias da ilha:

Areão;

Trapiche;

Do Bispo;

Praia grande;

Prainha;

Farol (Ilha do Amor);

Chapéu Virado;

Marahu;

Porto Artur;

Murubira;

Ariramba;

São Francisco (Fica isolada entre Carananduba e Ariramba);

Carananduba;

Paraíso;

Baía do Sol.

Foto Reprodução Angela Berto

02 – Distrito de Outeiro

A praia de água doce, é o balneário mais próximo da capital paraense. A região possui 26 ilhas situadas ao centro-leste, no oeste e ao sul do município de Belém. Outeiro fica a 25km de Belém, são cerca de 45 minutos para chegar no distrito. Todo ano acontece na praia do Cruzeiro, o concurso Garoto e Garota Verão, esse ano será no dia 30. Fique atento aos locais que estão improprio para o banho.

Foto Reprodução: boipebatur.

03 – Ajuruteua

Famosa por sua beleza cristalina, Ajuruteua possui uma das mais belas praias do litoral paraense. Situada no município de Bragança, a praia é constituída por areia fina e branca com ondas fortes e águas claras. O local tem aproximadamente 3km de extensão e 800 m de largura, em maré baixa. O local é uma ótima opção para quem gosta de encanto e beleza.

Foto: Paulo Cezar Sousa / Ag.Para

04 – Algodoal

Para quem adora uma praia paradisíaca certamente vai gostar de Algodoal. A ilha fica localizada no município de Maracanã, na região do salgado, nordeste do estado do Pará. Algodoal está entre as paisagens naturais mais exuberantes do Brasil. Para quem mora em Belém e pretende visitar o local, deve percorrer 180 km e cerca de quatro hor5as de viagem até o porto fluvial do distrito de Marudá, que pertence ao município de Marapanim.

Foto Reprodução: booking.

05 – Alter do Chão

Conhecido como o Caribe Amazônico, Alter fica localizado no município de Santarém. São 1300 km da capital de Belém. O local é bastante procurado por turistas, não tem com o resistir as praias de areias brancas e águas verde-jade. Uma ótima opção para quem ama a natureza e belas praias.

06 – Marudá

Situada no município de Marapanim, cerca de 160 km de Belém. A praia é bastante popular, com águas calmas e mornas. O local é bastante frequentado por viajantes e moradores da cidade. Nesse período de julho, o local é bastante procurado.

Foto Reprodução Ag. Pará

07 – Salinas

Uma das praias mais famosas do Estado do Pará, Salinas, fica localizada no município de Salinópolis, o local é bastante procurado por turistas. O local fica a 220 km da capital paraense. para quem gosta de viajar de carro, leva aproximadamente 3h30 minutos. Além do carro, interessados em ir até o local pode ir de ônibus, ou se desejar, pode também pegar um avião, uma das mais novas alternativas criadas pela Companhia Aérea Azul.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará

Depois de tantas opções de praias para frequentar nesse período de férias, agora é só escolher o melhor roteiro e cair na estrada com segurança e se divertir.

Boa viagem!

Foto Destaque: Bruno Cecim / Ag.Pará