Nesta férias de julho ao menos duas mortes foram registradas nas rodovias federais do Pará

O mês de julho é a época em que muitas famílias optam por viajar pegando a estrada, e para quem está no volante, seja qual for o veículo, requer cuidados redobrados no trânsito. Neste último final de semana foram registrados 12 acidentes nas rodovias do Pará.

Desse total de registros fiscalizados pela Policia Rodoviária Federal (PRF), dois acidentes foram graves, que resultaram em dois óbitos.

Na manhã de ontem (17), por volta das 6h50, um motociclista de 60 anos veio ao óbito após colidir com um carro na BR-222, km 74, em Rondon do Pará. O condutor do carro sobreviveu e sofreu apenas ferimentos leves.

Já por volta das 18h, outro condutor de uma moto morreu quando se chocarem na lateral do veículo, o acidente ocasionou a morte imediata do motociclista de 56 anos, na BR-163,km 867 em Belterra.

Os dados foram realizados pela PRF de 15 a 17 de julho. Nesse período, foram fiscalizadas 2.652 pessoas e 2.625 veículos. A Polícia Rodoviária Federal ainda efetuou 683 testes de alcoolemia (Bafômetro).

Principais autuações

Ultrapassagem Indevida (100 registros)

Condutor/passageiro sem capacete (45 registros)

Condutor/passageiro sem cinto (21 registros)

Alcoolemia (16 registros)

Criança sem cadeirinha (9 registros)

Foto: Reprodução Ilustração/ Núcleo de Comunicação Social – PRF/PA.