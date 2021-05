Nesta quarta-feira (12), Estado entrega mais duas novas unidades prisionais para Marabá

Nesta quarta-feira (12), o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), vai entregar duas novas unidades prisionais em Marabá, no sudeste do estado. Com as novas unidades, o sistema penitenciário paraense será ampliado com 506 vagas.

No total, serão 306 vagas na Cadeia Pública de Marabá, de regime fechado; e 200, na nova Unidade de Semiaberto do Complexo de Marabá. Na Cadeia Pública serão entregue dois blocos de vivência coletiva e um de vivência individual.

A estrutura conta com consultório odontológico, consultório médico, área para tratamento penal, biblioteca, sala de informática e a futura instalação de sala para realização de exames de raio x. O valor da obra foi de R$ 11,3 milhões.

De acordo coma Seap, no semiaberto de Marabá, serão mais dois blocos de vivência coletiva, galpão de trabalho e quadra poliesportiva. O empreendimento custou R$ 6,5 milhões. Após a entrega das novas estruturas, a antiga será desativada.

Ainda de acordo com a Seap, as novas unidades são destinadas para o público masculino e foram construídas com recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional Penitenciário (Funpen).

Por Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu