Nesta quarta-feira (21) Pássaros Juninos se apresentam no Teatro Waldemar Henrique

Começa nesta quarta-feira (21), a apresentação dos Pássaros Juninos, serão mais de 22 grupos de pássaros. A apresentação faz parte da programação do Arraial de Todos os Santos. O concurso de quadrilhas continua na sede da Fundação Cultural, enquanto os pássaros juninos se apresentam no Teatro Waldemar Henrique até o dia 25 de junho, com entrada gratuita.

Fundado na época da borracha, por volta de 1910, a manifestação originária paraense, quando os mais desfavorecidos não tinham acesso ao teatro e ficavam ao lado de fora imaginando o que acontecia, e assim começaram a fazer espetáculos no meio da rua, homenageando algum pássaro amazônico.

As apresentações ocorrem na época dos festejos juninos, seguindo a mesma forma de espetáculo, os pássaros juninos se apresentam em espaços abertos, na qual eles representam uma cena onde os pássaros fogem dos caçadores que querem atingi-los, e com ajuda das fadas, os pássaros ficam livres para brincar na quadra junina.

Serviço:

Apresentação dos Pássaros e Cordões Juninos

Data: 21 a 25 de junho

Horário: 18h

Local: Teatro Waldemar Henrique

Entrada Gratuita

Foto: Divulgação