Nesta quinta-feira (16) o Remo recebe o Avaí em jogo que vale bastante na classificação da Série B

Mais um “duelo de leões” agita a rodada na Série B. Nesta quinta-feira (16) o Remo recebe o Avaí em jogo que vale bastante na classificação. Caso vença, a equipe paraense volta à primeira pagina da tabela. A partida começa a partir das 21h30, no estádio do Baenão, em Belém.

No momento, o Remo está na 11ª colocação na Série B, com 30 pontos. Se vencer o Avaí, o salto na tabela não será grande – apenas duas posições – mas será fundamental para as pretensões azulinas no campeonato. Com três pontos a mais na classificação geral, o Leão precisaria de apenas mais 10 para se livrar do rebaixamento, de acordo com a projeção feita pelo treinador Felipe Conceição.

No entanto, o adversário do Remo promete fazer jogo duro em Belém. Do outro lado, o Avaí está na 5ª colocação, com 37 pontos. Em caso de vitória, a equipe catarinense poderá subir mais uma posição, entrando no G-4, que dá acesso à elite nacional.

No entanto, o Leão Azul terá um reforço importante na busca pela vitória: o atacante Victor Andrade. O jogador retorna à equipe depois de cumprir suspensão na partida contra o Vitória. Além disso, o atacante Neto Pessôa foi regularizado e poderá estrear. Romércio e Fredson também foram liberados pelo departamento médico e também estão à disposição do treinador.

Quem chegou a Belém, mas ainda deve ficar no banco é o meia Neto Moura. O jogador ainda precisa passar por exames médicos antes de ser regularizado.

Apesar disso, o Leão ainda deve sofrer com vários desfalques, assim como vem ocorrendo nas últimas rodadas. Thiago Ennes, Anderson Uchôa, Kevem, Igor Fernandes e Erick Flores estão lesionados e não foram relacionados para a partida.

Já o Avaí terá o retorno de dois jogadores que cumpriram suspensão na rodada anterior: Lourenço e Valdívia. O primeiro, inclusive, deve ser titular.

O ex-Paysandu, Vinícius Leite, também deverá ser titular pelo Leão da Ilha. Mais uma vez, o Leão terá a possibilidade de sofrer com a “lei do ex-rival”.

A partida entre Remo e Avaí terá transmissão lance a lance pelo oliberal.com.

Ficha Técnica

Remo x Avaí – 25ª rodada da Série B

Data: 16 de setembro, quinta-feira

Hora: 21h30

Local: Estádio Baenão

Arbitragem

Central: José Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistente 1: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Assistente 2: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR)

Quarto Árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Remo: Vinícius; Wellington Silva, Rafael Jansen, Marlon (Romércio) e Raimar; Pingo (Marcos Jr.), Lucas Siqueira e Arthur; Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Victor Andrade. Técnico: Felipe Conceição

Avaí: Gledson; Edilson, Alemão, Betão e João Lucas; Bruno Silva, Lourenço e Jean Cléber; Vinicius Leite, Copete e Getúlio. Técnico: Claudinei Oliveira.

