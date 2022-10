Nesta quinta-feira (20) o Cine Líbero recebe o IV Festival de Filme Etnográfico do Pará

A 4ª edição do Festival Etnográfico já está aberta, o evento ocorre no Cine Líbero Luxardo, e segue até o dia 26 de outubro. O evento será realizado no Centur, e na Casa das Artes, com programação de manhã e de tarde. O festival é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual Visagem da UFPA (PPGSA/UFPA).

A abertura oficial do evento começa às 17h30 no Líbero nesta quarta-feira (20), conforme programação disponível no site oficial do evento. Além do festival, O Cine Líbero tem exibição de filmes na Sessão Regular dos dias 27 a 02 de novembro, exceto no dia 30 de outubro.

Foram selecionados mais de 40 filmes, divididos entre as categorias dos prêmios “Jean Rouch de Filmes Etnográficos” e “Divino Tserewahú de Cinema Indígena”. Essa programação pode ser acessada em http://www.festivaldopara.com.br.

Confira a programação do Festival

Cine Líbero Luxardo

DIA 20/10

17h30 – Abertura Oficial

18h – Fala de Abertura de Ailton Krenak “Demarcando Telas, Demarcando Terras”

18h05 – Exibição de curtas documentários produzidos pela Residência Cinematográfica “Plano Etnográfico” ano II

18h40 – “Adeus, Capitão”, de Vincent Carelli e Tatiana Almeida



DIA 21/10

10h às 12h – “Fazer Cinema na Amazônia: Experiências, Abordagens e Especificidades” (mesa 01)

15h – Mostra Competitiva Prêmio Divino Tserewahú (sessão 01)

18h30 – Exibição Especial “ABDZÉ WEDE’Õ” – Vírus não tem cura, de Divino Tserewahú

19h30 às 22h – Mostra Competitiva Prêmio Jean Rouch (sessão 01)



DIA 22/10

10h às 12h – “Cinema Indígena em Debate’ (mesa 01)

15h – Mostra Competitiva Prêmio Divino Tserewahú (sessão 02)

20h – Exibição “Febre da Mata”, novo filme de Tukumã Kuikuro

20h45 – Homenagem Especial ao Cineasta Takumã Kuikuro



DIA 23/10

16h – Mostra Competitiva Prêmio Jean Rouch (sessão 02)

19h – Exibição “Amazônia, a nova Minamata?’, de Jorge Bodanzky

20h15 – Venda e Sessão de autógrafos do livro “Procurando Iracema”, de Jorge Bodanzky



DIA 24/10

17h – Venda e Sessão de autógrafos com Ailton Krenak

18h30 às 22h – Mostra Competitiva Prêmio Jean Rouch (sessão 03)



DIA 25/10

16h – Mostra Competitiva Prêmio Jean Rouch (sessão 04)

20h – Venda e Sessão de autógrafos do livro “Filmar a Amazônia”, de Gustavo Soranz



DIA 26/10

16h30 – Homenagem Especial ao antropólogo e pensador Etienne Samain

18h – Mostra Competitiva Prêmio Jean Rouch (sessão 05)

20h30 – Cerimônia de Anúncio dos Filmes Vencedores

21h – Encerramento oficial do IV Festival do Filme Etnográfico do Pará

21h30 – Atração Cultural e Confraternização entre os presentes



Casa das Artes



DIA 25/10

10h às 12h – Palestra “Fazer Filme Etnográfico/ Documentário no Brasil: Processos de Realização”



DIA 26/10

10h às 12h – “Mulheres do/no Cinema da/na Amazônia” (mesa 04)



Programação Sessão Regular Cine Líbero

Ennio, O Maestro

Datas: 27/10 a 02/11 (exceto 30/10)

Horário: 19h20

Classificação: 14 anos

Ingresso: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)



Marte Um (sessões extras)

Datas: 27, 28, 29/10, 01 e 02/11

Horário: 17h10

Classificação: 16 anos

Ingresso: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia)



Serviço

Festival de Filme Etnográfico do Pará

Data: 20 a 26 de outubro

Horário: manhã e tarde

Local: Cine Líbero, Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré; e Casa das Artes, R. Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Mais informações: http://www.festivaldopara.com.br

Foto Reprodução: Carlos Sodré / Ag. Pará