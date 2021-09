Nesta quinta-feira será lançado a exposição de moda do Círio de Nazaré 2021

O espaço São José Liberto realiza pela primeira vez a exposição moda autoral círio 2021, que irar apresentar peças de vestuário, acessórios e decoração de produção e criação de autorias locais referente ao Círio de Nazaré 2021. São 250 peças e 17 marcas de produtores e empresários do arranjo produtivo de moda e design, que vão expor seus produtos para venda.

O instituto de Gemas e Joias da Amazônia vai realizar pela primeira uma live shopping que irar disponibilizar todos os produtos para venda durante duas horas, onde qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode adquirir as peças que lembram momentos da procissão, como as promessas, os brinquedos de miriti ou as flores da Berlinda do Círio de Nazaré.

A exposição será realizada hoje (16) as 10h até as 18h, de terça a sábado até o dia 31 de outubro. a visitação durante o domingo e feriados será das 10h às 14h no Espaço São José Liberto.

Foto: Júlio Santos