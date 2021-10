Nesta segunda de Recírio Estação Cidadania terá atendimento específico

Nesta segunda-feira (25) as Estação De Cidadania de Icoaraci e Guamá irão funcionar no horário das 12h ás 15h. já as unidades do shoppings Metrópole, Bosque Grão Pará e Pátio Belém funcionarão, das 12h ás 17h.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que as unidades localizadas em Marabá, Santarém e Parauapebas também será normal. No dia seguinte, na terça-feira (26) todas as unidades voltam com seus atendimentos normal conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas estações.

Foto: estação cidadania.PA.gov